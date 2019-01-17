İl Emniyet Müdürlüğünden 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Toplantı sonunda 2018 yılında başarı gösteren personele ‘Başarı Belgeleri' takdim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda düzenlenen toplantıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

"Suç ve suçluyla mücadelede her geçen yıl başarısını yükseltmektedir"

2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından konuşan Vali Çakacak, tüm personele teşekkür ederek, “2018 yılı çalışmaları için öncellikle tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türk polis teşkilatı Türk idare sistemi içinde geçmişi çok eskiye dayanan en köklü teşkilatlardan biridir. 2019 yılı içerisinde 174'üncü yılını kutlayacak olan teşkilat, 174 yıllık tecrübe, bilgi birikimi, yetişmiş personel ve çağdaş araç gereçleri kullanıp modern eğitimler alarak delilden suçluya ulaşma noktasında geçmişten bugüne baktığımızda uluslararası alanda kendinden övgüyle söz ettirmektedir. Aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğümüz görev sahası içerisinde suç ve suçluyla mücadelede her geçen yıl başarısını yükseltmektedir. Polis 365 gün 24 saat aralıksız tatil, bayram demeden vatandaşımızın huzur ve güveni, can ve mal emniyeti için görev başında bulunmaktadır. Son zamanlarda dünya genelinde yapılan araştırmalarda Eskişehir ülkemizin en güvenli şehirlerinin başında geliyor. Bunu sağlayan kolluk kuvvetlerimiz olan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın tüm personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların desteğinin öneminden de bahseden Vali Çakacak, “Kolluk kuvvetlerimiz vatanın bekası uğruna şehitler vermektedir. Vatanımızın bekası uğruna hayatını ortaya koymuş, hayatını bu vatana adamış tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum” dedi.

Ardından İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Fatih Terzi, Hakan Yaşar, Korkut Aydın, Kamuran Turan ve Serkan Gökırmak, Şube Müdürleri Ahmet Zihni Manap, İbrahim Baran başta olmak üzere 2018 yılı içerisinde başarılı çalışmaları sonucu ‘Başarı Belgeleri' Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak tarafından takdim edildi.