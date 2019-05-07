İl Emniyet Müdürlüğünden miniklere trafik eğitimi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Trafik Haftası' kapsamında miniklere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğe görevlilerce, Milli Zafer İlkokulu bünyesindeki anaokul öğrencilerine temel trafik eğitimi verildi. Yaklaşık 20 öğrenci ve ailesinin katıldığı eğitimden önce miniklere, ailelerini kurallar konusunda uyarmaları ve kendilerinin de bu kurallara uyulması istendi. Daha sonra polis ağabeyleri miniklere, karşıdan karşıya nasıl ve nerelerden geçilir, çocukların cadde ve sokaklarda yürürken büyüklerin ellerini sıkı tutmaları gerektiğinden, kaldırımda yürürken dikkat edilmesi ve yapılmaması gerekenler, araçta çocuklar nereye, hangi koltuğa oturmalı ve ne zaman öne oturabileceklerinden bahsedildi.

Ayrıca ekipler, araca bindikleri zaman araçtaki herkese kemer taktırmalarını ve hareket halindeyken aracı kullanan ebeveynlerine telefonla konuşmasına izin verilmemesini söylendi.

Öte yandan eğitim sonunda çocuklara kimlikleri dağıtılarak Trafik Dedektifi yapılarak, her biri ailesinin 'Trafik Polisi' oldu.