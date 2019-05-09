İl Emniyet Müdürlüğünün Trafik Haftası eğitimleri devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğe görevlileri, Barbaros İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimi verildi. 600 öğrenci 30 öğretmenle birlikte gerçekleşen eğitim kapsamında görevliler, temel trafik eğitimi verdi. Ardından 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri de öğrencilere, sağlıkla ilgili yaşanan olaylarda 112'yi arayabileceklerini ve ev adreslerinin ezbere bilmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca 112'nin gereksiz meşgul edilmemesinin gerçekten yardıma muhtaç olan insanları mağdur ettiğinden bahsetti.

Eğitimin ardından öğrencilerin hazırladığı gösterileride, trafikle ilgili şiirler okundu. Daha sonra trafik kazası geçirip sakat kalan, kafasına darbe alan, görme yetisini kaybeden kaza zedeleri canlandırıp hatalarıyla ilgili uyarıcı sözler söylendi.

Öte yandan eğitim sonunda çocuklara Trafik Dedektifi kartları dağıtılarak etkinlik sona erdi.