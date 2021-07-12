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İl Emniyet Müdürü Ağırlar göreve başladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Yaman Ağırlar görevi devraldGeçtiğimiz günlerde yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir’e İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yaman Ağırlar göreve başladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Yaman Ağırlar görevi devrald


Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Eskişehir'e İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yaman Ağırlar göreve başladı. Ağırlar'ı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasının girişinde, Konya İl Emniyet Müdürü olarak atanan selefi Engin Dinç, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Toplantı salonunda gerçekleşen törende çiçek takdimi ardından devir teslim imzaları atıldı.

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