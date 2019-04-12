İl Emniyet Müdürü Dinç'e Polis Haftası ziyaretleri

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Eskişehir'deki çeşitli kurum ve kuruluşun temsilcileri İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle kentte bulunan çeşitli kurum ve kuruluşun temsilcileri İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti. Polis Haftası münasebetiyle nezaket ziyaretinde bulunanlar arasında Eskişehirspor Kulübü Başkanı Kaan Ay, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Yunusemre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Karagülle, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer yer aldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Dinç, ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyetini belirterek tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.