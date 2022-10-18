İl Göç İdaresinden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince 18 Ekim AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla bir video hazırlandı. Oluşturulan video ile “İnsan Ticareti Mağduru” göstergelerine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırabilmek amaçlandı. Eskişehir devlet tiyatrosu oyuncuları ve gönüllü oyuncular, videoda farklı kimliklerle yer alarak insan ticareti suçunun göstergelerini öne çıkardı. Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt ise video sonunda, suçun en sık görülme biçimlerinden ve 157 Yimer ile 112 Acil Çağrı hatlarının öneminden bahsetti.

“İnsan ticareti, bireylerin temek hak ve özgürlüklerinin en ağır şekilde ihlal edildiği bir insanlık suçudur”

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Yeşilyurt, “İnsan ticareti, bireylerin temek hak ve özgürlüklerinin en ağır şekilde ihlal edildiği bir insanlık suçudur. Cinsel ve emek sömürüsü, zorla evlendirme, dilendirme, çocuk askerlik, organ ve doku ticareti insan ticaretinin en sık görülme biçimlerindendir. Ülkemiz, insanı adeta bir ticari meta haline getiren ve köleleştiren bu suç türüne karşı çok önemli bir mücadele yürütmektedir. Sizler de bu mücadeleye destek olmak istiyorsanız, insan ticareti mağduru olabileceğini düşündüğünüz kişiler için 157 Yimer veya 112 Acil Çağrı merkezini arayabilir, kolluk birimlerini ve il göç idaresi birimlerine ihbarda bulunarak çaresiz hayatlara dokunabilirsiniz” dedi.