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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın “Sağlık Hepimiz İçin" sloganı ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde genel denetim Korona virüs denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda; 225 iş yeri denetlendi, bin 322 şahıs sorgulandı ve bin 299 araç kontrol edildi. Sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 4 şahsa ise idari para cezası uygulandı. 49 araca 26 bin 585 lira idari para cezası kesilirken, 8 araç trafikten men edildi.

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