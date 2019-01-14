İl Jandarma Komutanlığından 2018 yılı Değerlendirme Toplantısı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısında yapılan çalışmalar anlatıldı, yıl içinde başarı gösteren personele ‘Başarı Belgeleri' takdim edildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki konferans salonunda düzenlenen 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısına, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ve jandarma personeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, suç ve suçlularla mücadelede jandarma personelinin gösterdiği başarıdan dolayı kendilerine teşekkür ettiğini belirterek, “2018 yılı 26 Ağustos'unda devraldığımız İl Jandarma Komutanlığı görevini daha önceki emeği geçen komutanlarımızın getirdiği seviyenin üzerine çıkarmak, sürekli olarak yapılan dinamik durum değerlendirmeleri ve analiz çalışmaları sayesinde suç suçlularla mücadele düzeyini arttırmak ve vatandaşımızın layık olduğu hizmet ve davranış kalitesini sunmak maksadıyla sayın valimizin her aşamadaki rehberlik ve desteğiyle, İl Emniyet Müdürlüğümüzle de koordine içerisinde gayretlerimizi arttırarak sürdürdük. Bu süreçte emeğini, enerjisini fedakarca harcayan tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, jandarma teşkilatının Türkiye'deki en köklü kuruluşlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Jandarma teşkilatı ülkemizin en köklü kurumlarından biridir. Kuruluşu cumhuriyet öncesi 180 yıl öncesine kadar gitmekte. Jandarma teşkilatımız 180 yıllık bilgi birikimi, tecrübesi, eğitimli personeli, çağdaş teknolojik imkaları kullanmasıyla, imkan ve kabiliyetleri çok yüksek düzeye çıkmıştır. Biz de Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı olarak sahip olduğumuz bu imkan ve kabiliyetleri vatandaşımızın huzuru, güveni, asayişin temini açısından en üst düzeyde kullanıyoruz. Tabii ki jandarma teşkilatımız sorumluluk sahası içerisinde asayişin temini, vatandaşın canının, malının korunması görevini icra etmektedir” şeklinde konuştu.

“Jandarma teşkilatımız başarılı olmak istiyorsa vatandaşımızın gücünü arkasına almak durumundadır”

Ayrıca Vali Çakacak, güvenlik teşkilatlarının vatandaşla iç içe olması gerektiğine de değinerek, “Jandarma teşkilatımız güvenlik görevini yerine getirirken devletimizin önemli bir kurumu olarak görev sahası içerisinde. Teşkilat mensupları sadece, güvenlik konularıyla ilgilenmemektedir. Jandarma teşkilatımıza gelen bir vatandaşımızın hangi konuda olursa olsun müracaatını almakta ve o müracaatı ilgili birimlere iletmekte vatandaşın adına ilgilenmektedir. İl jandarma komutanlığımızdan, alay komutanımızdan, en alt düzeydeki personelimize kadar tüm personel vatandaşımızla içli dışlıdır. Biz, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere tüm kurumlarımızın vatandaşlarımızla iç içe olması, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmelerini arzuluyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, vatandaşa ne kadar yakın olursak, vatandaşın desteğini o kadar fazla alırız. Özellikle hem jandarma teşkilatımız hem emniyet teşkilatımız başarıyla görev yapıyorsa, başarılı olmak istiyorsa muhakkak vatandaşımızın gücünü arkasına almak durumundadır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 2018 yılında başarı gösteren jandarma personeli Vali Çakacak, başarı belgelerini takdim etti. Toplantı, Eskişehir'de 2018 yılı değerlendirmesinin anlatıldığı sunum sonrası sona erdi.