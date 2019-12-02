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İl Jandarma Komutanlığından 'havadan trafik denetimi'

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülerde ’yakalanma riski’ duygusunun üst düzeyde tutulması amacıyla helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülerde 'yakalanma riski' duygusunun üst düzeyde tutulması amacıyla helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığınca, trafik denetim faaliyetleri arttırılarak, sürücülerde algılanan 'Yakalanma riski duygusunun' sürekli ve en üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Jandarma sorunluluk bölgesinde, helikopter ile yapılan trafik denetiminde, kurallar ihlali yapan 23 araç sürücüsüne toplam 6 bin 330 lira para cezası uygulandı.

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