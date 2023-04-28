İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, TIMSS 2023 uygulamasında Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek öğrenciler ile bir araya geldi

ve 8. sınıf öğrencileri ile Eskişehir Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA tarafından dört yıllık döngüler halinde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması - TIMSS'in 2023 Nihai Uygulaması, ilimizde 3 okulda, 8. sınıflar için 3-4 Mayıs tarihlerinde, 5. sınıflar için 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak.

Dünyada her döngüde 60'a yakın ülkeden katılımın sağlandığı TIMMS 2023 nihai uygulamasına ülkemizde 57 ilden 273 okul katılacak. Eskişehir'den ise Melahat Ünügür Ortaokulu, Mehmet Gedik Ortaokulu ve Murat Atılgan Ortaokulundan 171 öğrenci katılacak.

Düzenlenen programda öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "TIMSS uygulaması, öğrencilerin daha çok muhakeme ve yeteneklerinin ölçüldüğü, farklı soru tiplerinin yer aldığı bir uygulamadır. Öğrencilerin, matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması olan TIMSS uygulaması çerçevesinde, Eskişehir'imizi ve ülkemizi temsil etmek üzere Mayıs ayında sınava gireceksiniz. Sizler ay yıldızımızı temsil eden gökyüzümüzün Fatih'lerisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Ailelerinize, öğretmenlerinize, okul yöneticilerinize Valiliğim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hayat başarınız her zaman yüksek olsun” dedi.

Program sonunda TIMSS 2023 Nihai Uygulamasına katılacak okulların yöneticilerine teşekkür plaketi verilerek, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekildi.