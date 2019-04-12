İl Müdürlüğü personeline Amatör Denizcilik eğitimi

İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Gemlik Liman Başkanı Mustafa Alim Uslu, şube müdürleri ile il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 81 personel katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Sever, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmayı amaçladığını belirtti. Sever, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “1 Milyon Amatör Denizci Projesi” ile Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ile tüm liman başkanlıklarında ücretsiz Amatör Denizci eğitimi ve sınavlarının düzenlendiğini söyledi.

Bu kapsamda İl Müdürlüğü personellerinin denize ve denizciliğe olan ilgilerinin artırılmasını sağlamak amacıyla eğitim düzenlendiğini söyleyen İl Müdürü Dr. Emine Sever, eğitimi veren Gemlik Liman Başkanlığına teşekkür ederek personellere de eğitim sonunda uygulanacak sınavda başarılar diledi.

Daha sonra Gemlik Liman Başkanı Mustafa Alim Uslu ve Liman Başkanlığında görevli Kaptan Ömer Gayır'ın eğitim sunularının ardından düzenlenen sınavla 81 personel, denizde spor ve gezi amacıyla tekne kullanabilmek için sahip olmaları gereken ‘Amatör Denizci Belgesi'ni almaya hak kazandılar.