İl Müdürlüğü'nden Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama

Yapılan yazılı açıklamada; Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin Haziran 2018 tarihinden itibaren ayaktan tedavi ünitelerinin aynı yerleşkedeki yeni hizmet binasına taşınmaya başlandığı belirtildi. Aralık 2018 tarihinden itibaren ise tüm birimlerin taşınması ile yeni hizmet binasında hizmete devam edildiği anlatılan açıklamada, "Eş zamanlı Eskişehir Şehir Hastanesi'nin son derece yeni ve teknolojik cihazlara sahip Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak açılması nedeniyle yapılan planlama neticesinde nitelikli birimlerin bir kısmı Şehir Hastanesi'ne taşınmıştır. Eş zamanlı olarak Eskişehir Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan TRSM, ÇİM, AMATEM birimleri bağlanarak Yunus Emre Devlet Hastanesinin güçlü bir şekilde yola devam etmesi sağlanmıştır. Eski bina da 33 bin metrekare kapalı alanda 720 tescilli yatak ile sağlık hizmet verirken, yeni binada 100 bin metrekare kapalı alanda 825 tescilli yatak ile hizmet vermeye başlanmıştır. Eski binada nitelikli yatak oranı %35 iken yeni binada nitelikli yatak oranı yüzde 100 e çıkartılmıştır. Şehir Hastanesinde uyku laboratuvarının yeni ve teknolojik cihazlarla donatılarak açılmasıyla gerekliliği azalan merkezin kapatılmasına karar verilmiştir. Haberde bahsedildiği gibi YEDH bünyesinde bulunan cihazlar yeni değil, kullanım ömrünün sonuna gelmiş cihazlar olup uyku laboratuvarının kapatılmasıyla bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. ÜYTE Ünitesi tescil almış olduğu Haziran 2019 tarihinden itibaren çalışmalarına hızla devam etmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Çocuk Hastalıkları Kliniği ise en kısa sürede açılması için çalışmalara hızla devam edilmektedir. Yunus Emre Devlet Hastanesi Robotik Fizik Tedavi hizmetleri, Cerrahi Onkoloji, Göz Nakil Merkezi, Endoskopi Üniteleri, Anjiyografi, Palyatif Bakım, Yara Bakım Kliniği ve Hiperbarik Tıp Merkezleri gibi birçok nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Ek ödemedeki sorunlar ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda tüm personellere birçok kez açıklama yapılmış olup en kısa sürede tüm personellerinde katılacağı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır" denildi.