İl Müdürü Er, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekorunu kıran milli sporcuyu ağırladı

Kudüs'te düzenlenen U-18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak kadınlar 400 metrede bronz madalya kazanan Eskişehirli milli sporcu Edanur Tulum ve antrenörü Gökhan Dede, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulselam Er'i ziyaret etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Kudüs'te düzenlenen U-18 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 400 metrede bronz madalya kazanan Edanur Tulum ve antrenörü Gökhan Dede'yi makamında ağırladı. İl Müdürü Er, 53.96'lık dereceyle yarışı üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye rekorunu kırmayı başaran Tulum ile antrenörü Dede'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.