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İl Müdürü Tatlısu derece yapan sporcuları tebrik etti

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, ulusal müsabakalarda atletizm ve yüzme branşlarında derece yapan sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.


Atletizm branşında İstanbul'da yapılan salon rekor deneme yarışlarında Alperen Karahan 6 Kilogram ağırlığındaki gülleyi 19.93 metre atarak Gençler Türkiye Rekoru, Melih Yersel 5 kilogramlık gülleyi 19.75 metre atarak Yıldızlar Türkiye Rekoru'nu kırdı. Türkiye Türkcell Kısa Kulvar Küçük Ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda ise Göksu Doğan 200 karışık 02.18.48 100 metre, karışık 01.04.72 ve 50 metre sırtüstü 00.28.70 derecesi ile Türkiye rekorunu, Sudem Denizli 200 metre sırtüstü 02.12.02 derecesi ile Türkiye rekorunu kırdı. Ayrıca Cansu Şenyüzlü de 50 metre ve 100 metre serbest yüzmede Türkiye 1'ncisi oldu. İl Müdürü Tatlısu sporcuları bu başarılarından dolayı tebrik etti.

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