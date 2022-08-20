İl Müdürü Töre, okullarda yöneticiliğe hak kazanan adaylar ile bir araya geldi

Eskişehir'deki okullarda yönetici olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylar ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Bakanlık, taşra ve taşra teşkilatlarında en önemli alan, okul yöneticiliğidir” dedi.

Töre, eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı ve mülakatlarını başarı ile tamamlayanlar ile bir araya geldi. Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı kadrolarına yönetici olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylara tecrübelerini paylaşan Pervin Töre; “Bakanlık, taşra ve taşra teşkilatlarında en önemli alan, okul yöneticiliğidir” dedi.

“Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaşamlarına iz bırakacaksınız”

Görev yapacak adaylara başarılar dileyen Töre, “Siz bugünden itibaren çok önemli bir misyonu yüklenmiş bulunuyorsunuz. Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı; sizin yöneticilikte görev yapacağınız en önemli görev tanımlarıdır. Siz bu görevlerde çok mutlu olacaksınız. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaşamlarına iz bırakacaksınız” şeklinde konuştu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu personel sayısı belirlendi

İnsan Kaynaklarından sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Cebeci de atama süreci ile norma durumlarına ilişkin bilgi vererek, “Eskişehir'de 58 müdür, 15 müdür başyardımcılığı, 123 müdür yardımcılığı olmak üzere toplam 196 yöneticiye ihtiyaç var” dedi.