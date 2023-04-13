İl Sağlık Müdürlüğünden İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret düzenlendi.

Ziyarete katılan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve beraberindeki Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı makamında ziyaret ettiler.

Milletin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan polislerimizin oldukça meşakkatli ve sorumluluğu yüksek bir görevi yerine getirdiklerini belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, "Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına kolaylıklar diliyorum” diyerek çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve beraberindeki heyete teşekkür etti.