İl Sağlık Müdürlüğünden YOTA eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile BEBKA Projesi kapsamında hazırlanan "YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) Eğitici Eğitimi" İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Afetlerde can ve mal kayıplarına neden olan 'yapısal olmayan elemanların' yeterince dikkate alınması, daha güvenli kamu alanları oluşturulması ve halkın bu konuda farkındalık düzeyinin artırılması hakkında eğitim verildi.

Ayrıca 3 gün süren YOTA Eğitici Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Erdinç Özkurt tarafından takdim edildi.