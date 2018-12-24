İl Sağlık Müdürlüğüne ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması' ödülü

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Ülkemizde Hippoterapi Merkezlerinin ilki 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe TİGEM Merkezinde yapılmış ikincisi ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2016 yılında Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı beyin destekleri ile kurulmuştur. Hippoterapi merkezlerinde hasta tedavisi süreçlerinin başlayabilmesi için en büyük ihtiyaçlardan birisi uzman sağlık personelidir. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ile ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığında, Eskişehir Millet Vekillerimiz Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın da destekleri ile sağlık profesyonellerin yönetiminde Hippoterapi (atla terapi) uygulaması projesi ile bu eksikliği gidererek ülkemizde ilk defa hasta ve hastalık odaklı tedavilere başlanmıştır. Sağlık kurumlarında bir ilk olarak başlatılan Hippoterapi “atla terapi” projesinin hasta tedavisinde inovatif bir yaklaşım oldu. Proje ile fiziksel, zihinsel, duyusal rahatsızlıkları olan hastalara umut oldu” ifadelerini kullandı.

Doktorclub Awards 2018 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' töreni, İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu yıl törende, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Kurumları Yılın Yenilikçi Uygulaması ödülüne laik görüldü.