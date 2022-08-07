İl Sağlık Müdürü Bilge acil sağlık istasyonlarını ziyaret etti

Dr. Uğur Bilge, acil sağlık hizmetleri istasyonlarında nöbet tutan sağlık personelini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da yer aldı. Prof. Dr. Uğur Bilge, görev başında bulunan sağlık çalışanları ile samimi bir ortamda sohbet ederken, hizmet sunumunda karşılaştıkları zorluklar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmek, ihtiyaçları ve sorunları tespit etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Bilge, yeni istasyon ve ambulansların sunulan hizmet kalitesini artırdığına dikkat çekti. Ayrıca personellerin fiziki ortamın yapılan tadilat ve düzenlemelerle birlikte son derece modern bir hale geldiğini belirten Bilge, acil sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artması adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de vurguladı.