İl Sağlık Müdürü Bilge Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti

Dr. Uğur Bilge, kent merkezindeki bazı Aile Sağlığı Merkezilerini (ASM) ziyaret dererek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Bilge, Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetleri yerinde incelerken, sağlık personeliyle bir araya gelip çalışanların istek ve önerilerini dinledi. Karşılaştığı hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip şifa dileyen Bilgeye, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Ahmet Mamur ve Dr. Gökhan Özboz eşlik etti.

Dr. Uğur Bilge, ziyaretinde yaptığı açıklamada, sağlığın birinci basamağının aile hekimliği sistemi olduğuna değindi. İl Sağlık Müdürü Bilge, Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimleri tarafından; koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmeti ile birlikte gebe, bebek, çocuk takipleri, aşılama-bağışıklık hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik erken tarama testleri ve takipleri, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi, rutin laboratuvar tahlilleri ve ayrıca her türlü sağlık sorunları için danışmanlık hizmetleri verildiğini belirtti. Müdür Bilge, hastalığı olmasa da bireylerin yılda en az 1 kez aile hekimine muayene olması gerektiğine söyleyerek, aile hekiminin hastasını tanıması, gerekse hastalıklar ortaya çıkmadan önlem alınarak etkin bir tedavi uygulanabilmesi açısındaki önemini vurguladı. Vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvurmaları hem hızlı ve kolay sağlık hizmeti alabilmeleri, hem de hastanelerdeki hasta yoğunluğunun azaltılması açısından önemli olduğunu aktardı. Doç. Dr. Bilge, aile hekimlerini, il sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri ile aile sağlığı merkezlerinden ve ayrıca E-devlet ve e- nabız üzerinden elektronik ortamda öğrenilebileceğini de sözlerine ekledi.