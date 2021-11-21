İl Sağlık Müdürü Bilge aşı uygulama merkezlerini ziyaret etti

Dr. Uğur Bilge, korona virüsle mücadele kapsamında sunulan sağlık hizmetlerini ve saha çalışmalarını yerinde görmek amacıyla aşı uygulama merkezlerini ziyaret etti.

Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde kurulan aşı uygulama merkezlerini ziyaret etti. Aşılama çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı Eskişehir EOSB Başkanı Nadir Küpeli'ye teşekkür eden Prof. Dr. Bilge, sanayi bölgesinde görev yapan tüm işçilere ulaşmak istediklerini ifade etti. Ziyaretler sırasında sağlık çalışanlarına korona virüs hakkında kısa bir sunum yapan İl Sağlık Müdürü Bilge, aşıların ve aşılama sürecinin önemini vurguladı. 3'üncü doz aşı sırası gelen vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirten Bilge, vaka sayılarının ve vefat edenlerin yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların yüzde 15'inin 60 yaş üzeri vatandaşlardan oluştuğunu vurguladı.

“Kış mevsimiyle birlikte tedbirlerin sıkılaştırılması gerekmektedir”

Aşıların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bilge, şunları söyledi:

“Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmekteler. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır. Kış mevsimiyle birlikte tedbirlerin sıkılaştırılması gerekmektedir. Kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçireceğimizden dolayı maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalıyız. Halkımız aşı olmayı ihmal etmemeli, mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden yaptırabilirler.”