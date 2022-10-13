İl Sağlık Müdürü Bilge: “Görme duyusu, hayatın her alanında oldukça önemlidir”

Dr. Uğur Bilge, 13 Ekim Dünya Görme Günü'nde yaptığı açıklamada, “Görme bozukluğu, zamanında müdahale edilmezse yaşam boyu birey için ciddi ve kalıcı olabilecek sonuçlar doğurabilir” dedi.

13 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dr. Uğur Bilge, “Dünya Görme Günü, her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü düzenlenen, dünyanın dikkatini ve ilgisini körlüğün de dahil olduğu tüm görme bozukluklarına odaklamayı amaçlayan bir farkındalık günüdür. Görme duyusu, hayatın her alanında oldukça önemlidir. Görme olmadan yürüme, okuma, eğitim ve çalışma gibi yaşam kalitesinin arttırılması için gerçekleştirdiğimiz pek çok eylem güçleşir. Görme bozukluğu, zamanında müdahale edilmezse yaşam boyu birey için ciddi ve kalıcı olabilecek sonuçlar doğurabilir. Görme bozukluğu, göz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan bir hastalığın, bir veya daha fazla görme fonksiyonunu etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. Görme bozuklukları uzak ve yakın görme bozukluğu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Görme bozukluğu, bireysel ve ekonomik düzeyde toplumları etkileyebilmektedir. Erken yaşta ciddi görme bozukluğu başlayan küçük çocuklar, gecikmiş motor, dil, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim yaşayabilirler. Okul çağındaki çocuklar daha düşük düzeyde eğitim başarısına sahip olabilmektedirler. Görme bozukluğu, yetişkin nüfusun da yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Görme bozukluğu olan yetişkinlerin işgücüne katılımları daha düşük ve daha az üretkendirler. Bu bireyler genellikle daha yüksek depresyon sıklığı ve kaygı durumu ile karşı karşıyadırlar. Yaşam boyu göz rahatsızlıkları ve görme bozukluğu ile ilişkili tüm ihtiyaçları karşılamak için sağlığın teşviki, önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu için etkili müdahaleler mevcuttur. Çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmaları da bu programlar içindedir. Ülkemizde çocukluk çağında göz ve görme taraması programları yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.