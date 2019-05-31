İl Sağlık Müdürü Bilge hastane acil servislerini denetledi

Dr. Uğur Bilge, bayram tatili dolayısıyla sağlık kuruluşlarında alınan tedbirleri yerinde görerek denetledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kent merkezindeki eğitim ve araştırma hastanesi unvanlı Eskişehir Şehir Hastanesi yetişkin ve çocuk acil servisi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi yetişkin ve acil servisteki çocuk kliniğini ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Bilge, hastane acil servislerine yaptığı bayram ziyaretinde personelle tek tek bayramlaştı. Hastane acil servislerinde uzun bayram tatili dolayısıyla aksaklık yaşanmaması için alınan tedbirleri yerinde denetleyerek hastane idarecilerinden bilgiler aldı. Sağlık kuruluşlarına yaptığı bayram kutlama ziyaretinde karşılaştığı hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek şifa dileyen Uğur Bilge, hastaların bayramlarını tebrik etti.

Tüm sağlık personelinin ve acil servis çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Sağlık kuruluşlarımızın acil servislerinde bayram tatilinin uzun olması nedeniyle yoğun mesai harcanacak, her zaman olduğu gibi bayram boyunca da sağlık çalışanlarımız fedakârca 24 saat kesintisiz görevlerinin başında ve halkımızın hizmetinde olacak. Sağlık kuruluşlarımızın bayram tatili süresince hizmet alacak hasta ve yakınlarının personellerimize yardımcı olacaklarına eminim. Bu düşünce ve duygularla bütün sağlık personelimizin ve halkımızın sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bayram geçirmelerini diliyorum. Allah daha nice Ramazan ayları ve bayramları nasip etsin” dedi.