İl Sağlık Müdürü Bilge'den '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' açıklaması

Dr. Uğur Bilge ‘10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' dolayısıyla açıklamada bulundu.

Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak ve yaşamın her alanında fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etmek amacıyla 10 Mayıs günü ‘Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' olarak belirlendi. Dr. Uğur Bilge, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü çerçevesinde açıklamada bulundu.

“Hareketsiz yaşamın meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin; diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir”

Fiziksel aktivitenin bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biri olduğunu belirten Bilge açıklamasında şunları söyledi:

“Fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Fiziksel inaktivite (hareketsizlik), obezite başta olmak üzere kronik hastalıklara sebebiyet vermektedir. Hareketsiz yaşamın meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin; diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık fiziksel aktivite; kan basıncını azaltır, HDL (Kolesterol) seviyesini arttırır ve kilo kontrolünü sağlar. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık (haftanın 5 günü 30 dakikalık) orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmektedir.