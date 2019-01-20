İl Sağlık Müdürü Bilge'den ev ziyareti

Dr. Uğur Bilge, doğuştan kas rahatsızlığı bulunan genci evinde ziyaret etti.

Dr. Uğur Bilge Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte dezavantajlı grupları oluşturan hastaların evlerine ziyarette bulunmaya devam ediyor. Müdür Bilge son olarak Sakintepe Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan kas rahatsızlığı bulunan bedensel engelli 17 yaşındaki Serdar Atmaca'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle eşlik etti. Müdür Bilge doğuştan kas rahatsızlığı bulunan Atmaca'yla sohbet ederek rahatsızlığı ve tedavileri hakkında ailesinden bilgi aldı. Atmaca ailesinin rahatsız olan çocuklarını hastaneye tedavi için götürürken sıkıntı yaşadıklarını ve hasta yatağına ihtiyaçları olduğunu belirtmesi üzerine Uğur Bilge, yaşlı, çocuk ve engelli hastaların tedavi süreçlerine destek verdiklerini belirtti. Ailenin talep ettiği hasta yatağının en kısa zamanda temin edileceğinin altını çizen Bilge, Atmaca'nın hastaneye ulaşım ve tedavilerinin yapılması konusunda Sağlık Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusuyla telefonla görüşüp hastaneye transferlerinin aksatılmadan sağlaması talimatı verdi.

Müdür Bilge, İnsan odaklı yaklaşımla amaçlarının kimseyi mağdur etmemek olduğunu belirterek “Serdar Atmaca ulaşabildiğimiz bir kardeşimiz, Serdar gibi haberimizin olmadığı birçok kardeşimiz olabilir, Sağlık Müdürlüğümüzün ‘Evde Sağlık Hizmetleri' biriminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız mesai saatleri içerisinde 444 38 33 numaralı telefondan randevu alarak, yine müdürlüğümüzün Engelli Koordinasyon Merkezinin 0533 156 76 66 numaralı telefona SMS atmaları veya WhatsApp üzerinden görüntülü olarak aramaları durumunda Sağlık Müdürlüğü olarak kendilerine ulaşacaklardır” dedi.

Ayrıca Müdür Bilge'nin başka bir isteğinin olup olmadığı sorusu üzerine Atmaca ‘Eskişehirspor müsabakasını stadyumdan izlemek istiyorum' cevabını verdi. Müdür Bilge'de ilerleyen haftalarda Atmaca'ya bir Eskişehirspor müsabakasına götürme sözü verdi.

Atmaca ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sağlık Müdürümüz ve Başhekim bugün Serdar'ı ziyarete geldi, oğlumu ve bizleri mutlu ettiler, kendilerinin bu duyarlılıklarına teşekkür ediyoruz ” ifadelerini kullandı.