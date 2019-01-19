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İl Sağlık Müdürü Bilge'den velilere mektup

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından rahim ağzı kanseri etkinlikleri kapsamında, 100 bin adet bilgilendirme mektubu karne sevinci yaşayan öğrencilerle velilere ulaştırıldı.


Ocak ayı rahim ağzı (serviks) kanseri etkinlikleri kapsamında, kanser taramasının önemini anlatmak amacıyla Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge tarafından imzalanmış olan 100 bin adet bilgilendirme mektubu karne sevinci yaşayan öğrencilerle velilere ulaştırıldı. Müdür Bilge mektubunda, kanserin, sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada olduğunu ifade etti. En sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri ve kalın bağırsak (kolon) kanserinin erken tanısının yapılacak olan basit testler ile mümkün olduğunu kaydeden Bilge, her üç kanser taramasının da KETEM'lerde (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde ücretsiz olarak yapıldığını belirtti.

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