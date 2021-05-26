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İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'den Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller'e ziyaret

İl Sağlık Müdürü Prof.

Dr. Uğur Bilge, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller' i makamında ziyaret etti.


Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve İlçe Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinden Dr. Uğur Can Canbay, Kaymakam Burak Akeller'i makamında ziyaret etti. Covid-19 salgını kapsamında ilçenin son durumu için görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Akeller "Ülkemizin sağlık konusunda yaptığı çalışmalar dünyaya örnek olmakta. Sağlık her şeyden önce gelir. İl Sağlık Müdürümüzün ilçelerle yakından ilgilenmesi bizleri güvende hissettiriyor" dedi.

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