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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yabancı dil öğrenme fırsatı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) ile yabancı dilde eğitim veren özel bir kuruluş arasında yabancı dil kursu indirim sözleşmesi imzalandı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, imzalanan sözleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, personelin yabancı dil öğrenmeye teşvik edileceğini belirterek, bu sayede personellerin donanımının arttırılacağını ve yabancı dildeki tarım ve hayvancılıkla ilgili kaynakların dilimize kolayca çevrilebileceğini ifade etti. İmzalanan protokol çerçevesinde yabancı dil eğitiminden faydalanmak isteyen sendika üyesi personel ve yakınlarının yüzde 25 net indirim hakkına sahip olacağını belirten Sever, alınacak eğitimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

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