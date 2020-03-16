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İlaçlama çalışmaları hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Ekipler, ilçedeki camiler ve ibadethanelerde de yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte uygulamaları devam ediyor.


Bu kapsamda kamusal alanlar aralıksız şekilde ilaçlanırken, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçede bulunan camiler ve ibadethanelerde de dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. 118 merkez caminin yanı sıra kırsal mahallelerdeki 49 mahalledeki toplam 167 caminin ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, “Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılmaktadır. İlçe sınırları içindeki dezenfeksiyon ilaçlama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir” açıklamasında bulundu.

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