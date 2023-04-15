İlçe Nüfus Müdürlüğü ALES mesaisi yapacak

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Nisan Pazar günü (yarın) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesinde Eskişehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“ÖSYM Başkanlığınca 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (2023-ALES/1) Sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için ‘Sınava Giriş Belgesi' ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak fotoğraflı ‘Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü 16.04.2023 Pazar günü 07:00 - 10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.”