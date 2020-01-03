İlçe ve köylerdeki ilkokul ve ortaokullara kütüphane kuruyorlar

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü tarafından yürütülen 'Tozlanmasın Okunsun' projesi ile ilçe ve köylerdeki ilkokul ve ortaokullara kütüphaneler kurulmaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi, öğrenci kulüpleri aracılığıyla toplumsal sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyelerince 'Tozlanmasın Okunsun' adlı proje kapsamında ihtiyaç sahibi ilçe ve köylere kütüphaneler kuruldu. Proje süresince son olarak Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Kozağaç köyünde bulunan Kozağaç İlkokulu ve Ortaokulu ile Tefenni ilçesindeki Namık Kemal İlkokuluna kütüphane kuruldu. Her yıl en az iki yerleşim yerinde hayata geçirilen projenin gelecek yıllarda da devam etmesi hedefleniyor.

"Şehitlerin adları kütüphanelerle yaşayacak"

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, şehitleri de unutmayarak Kozağaç'a kurulan kütüphaneye Şehit Necmettin Yılmaz, Tefenni'ye kurulan kütüphaneye ise Şehit Şenay Aybüke Yalçın adlarını vererek vefa örneği gösterdi. Konuyla ilgili Tefenni İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Şahi, kulüp üyelerine örnek davranışından dolayı teşekkür etti.