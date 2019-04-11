“İlçenin Kapılarını Turizme Aç” projesi

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait “İlçenin Kapılarını Turizme Aç” konulu projenin açılış programı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşti.

Açılışa, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade de katıldı. Programda konuşan Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Eskişehir turizminin son yıllardaki yükselen grafiğine vurgu yaparak, konaklama işletmelerinin doluluk oranları hakkında güncel bilgileri paylaştı. Eskişehir'de hafta sonu yaşanan yoğunluğun tüm haftaya yayılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Şennur Azade, bu amaç doğrultusunda kırsalda gerçekleşecek turizmi ön plana çıkarmaya yönelik “İlçenin Kapılarını Turizme Aç” projesine sağladığı eğitim desteği için ESOGÜ Turizm Fakültesi'ne teşekkür etti.

“Turizm hareketliliğinin kırsal bölgelere yayılması önemli”

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ise turizm hareketliliğinin kırsal bölgelere yayılmasının önemine işaret ederek, fakültelerinin bundan sonra da kırsalda gerçekleştirilecek turizm faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalara destek vereceğini, ayrıca sektör ve yerel yönetimler ile işbirlikleri kurmaya devam edeceğini söyledi.

Personele 8 günlük eğitim verilecek

Eskişehir ilçelerinin turizm potansiyelinin gelişimini sağlamayı ve halka ev pansiyonculuğu, ağırlama ve yöresel ürünlerin pazarlanması ile ilgili eğitim verilmesini amaçlayan “İlçenin Kapılarını Turizme Aç” projesine yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” programı çerçevesinde, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına ve Eskişehir İlçe kaymakamlıklarından programa katılacak personele ESOGÜ Turizm Fakültesi öğretim elemanları tarafından 8 gün süreli eğitim verilecek.