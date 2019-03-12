İLESAM'ın '5'nci Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması 2019”un tanıtım programı

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)'nin “5'nci Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması 2019”un tanıtım programı düzenlendi.

Etkinlik, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız ve beraberindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Savaş'ın katılımıyla, Eskişehir'de Odunpazarı ETİ Sosyal Bilimler Lisesi salonunda gerçekleştirildi.

Eskişehir ETİ Sosyal Bilimler Lisesi ve Orhangazi Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve idarecilerin katılımıyla gerçekleşen seminerde: hem yarışma tanıtıldı, hem telif hakları, hem de korsanla mücadeleden bahsedildi. Seminer programı içinde öğrencilere; ‘birer yarışma dosyası', birer tanıtım broşürleri ve ‘Esere Saygılı Korsana Karşıyız' hikâye kitabı hediye edildi. Programda; bilgi paylaşımı ve eğlence bir arada yaşandı. Program; Eskişehir İLESAN Temsilcisi ve Eskişehir Şairler Derneği Onursal Başkanı İbrahim Sağır, ETİ Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hüseyin Okur ve Orhangazi Ortaokulu Müdürü Muzaffer Atalay'a katkılarından dolayı plaket verilmesiyle son buldu.