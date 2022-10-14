İletişim bilimciler Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde buluştu

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İletişim Sempozyumu / Communication in the Millenium, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin yer aldığı ve üç gün sürecek olan sempozyumun açılış konuşmalarını Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Sempozyum Eş Başkanlarından Prof. Dr. Serra Görpe gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nden University of Texas Austin iş birliğiyle bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen ve sosyal medyadan gazeteciliğe, halkla ilişkilerden sinema televizyona pek çok alanda güncel gelişmelerin tartışıldığı sempozyumda konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, “Doğuşuna tanık olduğumuz, gözlemlediğimiz ve yirminci yaşının arifesinde olan çok az organizasyon vardır. CIM de bunlardan biri. Bir akademik organizasyonu oluşturmak ve sürdürmek de oldukça kıymetli ve zor. Dolayısıyla emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İyi niyetle sadece bilime katkı sağlıyoruz”

Bugüne kadar gerçekleştirilen CIM sempozyumlarında binden fazla bildirinin alana katkı sunduğunu belirten İBF Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, “Bundan sonra da temel iyi niyeti sadece bilime katkı sağlamak olan CIM'in devamı, aynı hassasiyeti gösteren bilim insanlarının katkılarıyla sürecektir” diye konuştu.

“Uluslararası iletişim köprüsü”

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel, yaptığı konuşmada, “Öğretmen ile öğrenci, hekim ile hasta, ailede anne, baba ve çocuk iletişim kuramazsa sorunlara birlikte çözüm üretebilme kapasitemizin bir adım öteye gitmesi mümkün olmaz. Biz 19 yıldır uluslararası iletişim köprüsü kurmaya çalıştığımız bu sempozyumda birbirimizi anlamaya, anlaşılmaya ve anlaşmaya çalışıyoruz. Bu köprüyü kurmada emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Akademisyenleri bir araya getiriyor”

Sempozyumun açılışına katılamadığı için gönderdiği mektup okunan sempozyum kurucu eş başkanı Prof. Dr. Serra Görpe ise uluslararası bir sempozyum organizasyonunu oluşturmanın ve uzun yıllar yürütebilmenin ciddi bir emek istediğini kaydetti. Her yıl alınan geri dönüşlerle güncellenen ve büyüyen CIM'in önemli bir bağlantı oluşturma olanağı oluşturduğunu ve akademisyenleri bir araya getirdiğini belirten Prof. Dr. Görpe, Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Öte yandan davetli konuşmacıları arasında; Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof. Dr. Nicholas Cull, Don Winslow Stacks, Prof. Dr. Cihristina Ogan, Prof. Dr. David H. Weaver, Prof. Dr. Sahar Khamis, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dr. Noela Michael, İngiltere'den Dr. Anastasios Theofilpu, İspanya'dan Dr. Elisa Garca-Mingo, Malezya'dan Doç. Dr. Juliana Abdul Wahab, Yunanistan'dan Dr. Nikos Panagiotou yer aldı.