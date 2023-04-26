İletişim Bilimleri Fakültesinde alt yapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğrendikleri teknikleri deneyimleme fırsatı bulabilmesi için uygulama alanında yenilikler yaptı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, öğrencilerin uygulama alanındaki yeterliklerine katkı sağlamak için çalışmalara devam ediyor. 2023-2024 Öğretim Yılı Güz dönemi için yeni uygulama alanları hayata geçirildi. Bu çerçevede çekim hazırlık odası öğrencilerin kullanımına açıldı. Uygulama bloğunda yer alan çekim hazırlık odası; çekim öncesi hazırlık toplantılarından, oyuncuların hazırlanmasına kadar pek çok çekim öncesi çalışma için kullanabilecek.

Uygulama bloğundaki haber stüdyosu ise öğrencilere stüdyoda çalışma deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde yenilenen stüdyoya yeşil perde de eklendi. Haber stüdyosu ışık kaynaklarının kurulumu, kamera açılarının ayarlanması gibi farklı konularda uygulama olanağı sağlıyor.

Işık atölyesi öğrencilerin aydınlatma konusunda becerilerini geliştirmeleri için hayata geçirilen bir başka mekân olarak göze çarpıyor. Derslerde öğrenilen teorik bilginin uygulamaya dönüştüğü bu alanda öğrenciler, farklı aydınlatma tekniklerini deneyebiliyor, etkilerini görebiliyor.

Uygulama bloğunda yer alan yeşil oda öğrencilerin yeşil perde teknolojilerini kullanarak video üretmelerine olanak sağlıyor. Aydınlatma ve bilgisayar teknolojileri ile desteklenen yeşil oda yeni öğretim yılında öğrencilerin çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.