İletişim Bilimleri Fakültesi'nde telif haklarının önemine dikkat çekildi

İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu'nda düzenlenen konferans kapsamında Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telifi hakkında farkındalık adına katılımcılar bilgilendirildi. Konferansın öncesinde ise İletişim Fikirleri Yarışması sonucunda ortaya çıkan çalışmaların yer aldığı “Aklıma Bir Fikir Geldi” sergisinin açılışı, İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Telif hakkı konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Konferansın açılışında konuşan Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy, “Telif hakları konusunun bizim için olduğu kadar Türkiye için de önemli olduğunu düşünüyorum. RATEM'e gelecek olursak, özel bir kanunla kurulmuş bir meslek örgütüyüz. Daha geniş çerçevede ele almak gerekirse telif hakları örgütü olduğumuzu söyleyebiliriz. ‘Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telifi' hakkında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Üniversiteleri de merkezimize almamızın nedeni bundan dolayı” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı Ahmet Yener Koçak ise “Telif hakkı nedir? Telif Hakları Genel Müdürlüğü Ne İş Yapar?” gibi bilgileri paylaştığı konuşmasında, “Telif hakkı kişinin fikri emeğiyle meydana getirdiği ürünler ve eserler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Telif koruması elde edebilmek için öncelikle bir eser elde edilmesi gereklidir. Telif Hakları Genel Müdürlüğü de telif haklarının korunması için stratejiler üretmekte ve bu konuda mevzuatlar üretmektedir” dedi.

Avukat Barış Günaydın,konu hakkında “Konumuz telif ama ben burada sizlerle biraz da fikri mülkiyet kavramını paylaşmak istiyorum. Maddi anlamda malınıza el konulması nasıl canınızı yakıyorsa; maddi olmayan, sizin bir üretiminiz sonucu ortaya çıkan eserin başkası tarafından kullanılması da aynı şekilde canınızı yakabilir” ifadelerini kullandı ve ardından telif hakkının hukuki boyutu hakkında dinleyenlere bilgiler verdi.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona erdi.