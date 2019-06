İletişim Bilimleri mezunları mezuniyetten önce buluştu

İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bölüm birincilerine hediyeleri takdim edilirken, aileler de salondaki yerini alarak bu sevince ortak oldu. Törende Dekan Prof. Dr. Erhan Eroğlu ve akademisyenler, öğrenci aileleriyle bir araya geldi.

“Türkiye'deki 80'e yakın iletişim fakültesi arasında ilk üçe girebilecek nitelikteki en iyi iletişim fakültelerinden birisindesiniz”

Törende konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, fakültenin 40'ıncı yılını kutladığını söyleyerek ailelere katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Eroğlu, “Yıllardır gece gündüz demeden emek harcayıp varlarını yoklarını ortaya koyan sizler olmasaydınız bugün bu genç arkadaşlarım mezuniyet mutluluğunu yaşayamazlardı. Sevgili konuklarımız şu an Türkiye'deki 80'e yakın iletişim fakültesi arasında ilk üçe girebilecek nitelikteki en iyi iletişim fakültelerinden birisindesiniz. Fakültemizin 40 yılın sonunda bu düzene gelmesinde asıl tek gerçek mimarlar her zaman akademik duruşları, doğru tutumları, çalışkanlıkları ve özverili davranışları ve gerçek bilim insanı kişilikleri ile akademik camiaya örnek olan fakültemizin kadrosunda bulunan çok değerleri öğretim üyelerimizdir. Kendilerini huzurunuzda en samimi duygularımla saygı ve takdirle alkışlıyorum” diye belirtti.

“Fakülteyi yaşatan ve devamını sağlayan o fakültenin öğrencileri ve mezunlarıdır”

Konuşmasının devamında fakültede eğitim veren akademisyenlerin öğrencilerin hayatında önemli bir rol oynadığını dile getiren Eroğlu, “Sayın hocalarım ve meslektaşlarım, bugün bu genç mezunlarımız sizlerin de katkısı ve yönlendirmesiyle çalışma hayatına giriyorlar ve bugün onları buradan uğurluyoruz. Her birinin sizler gibi alanlarında başarılı olacağına ve yine her birinin sizler gibi ileride büyük işlere imza atacağına adım kadar eminim. Sevgili genç arkadaşlarım, sizler her zaman bize ailenizin bir emaneti oldunuz, biz de bu fakülte çatısı altında sizlerle öğretim üyelerimizle ve diğer tüm çalışanlarımızla birlikte büyük bir aile olmayı başardık. Kuşkusuz ki bir fakülteyi yaşatan ve devamını sağlayan o fakültenin öğrencileri ve mezunlarıdır. Geçmiş dönemdeki mezunlarımızın başarıları nasıl sizlere ışık tuttuysa sizlerin de başarıları hem bizleri gururlandıracak hem de sizden sonra bu fakülte ailesine katılacak olan yeni öğrencilerimize büyük bir umut aşılayacaktır" diye konuştu.

Öğrenci ve ailelerin mutlu günü

Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçilen etkinlikte Basın Yayın bölüm birincisi ve aynı zamanda İletişim Bilimleri Fakülte birincisi olan Ayşe Sinem Mete'ye ödülü, Basın Yayın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel tarafından takdim edildi. İletişim Bilimleri Fakülte ikincisi aynı zamanda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölüm birincisi Gamze Satılmış'a ödülü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Öztürk tarafından verildi. İletişim Bilimleri Fakültesi üçüncüsü ve aynı zamanda İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü birincisi Yunus Emre Öztaş ödülünü İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Haluk Yüksel'den aldı. Sinema ve Televizyon bölüm birincisi Gülsemin Kaya ise ödülünü Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Akıncı Yüksel'in elinden aldı.

Ödüllerini alıp ailelerini gururlandırdılar

İletişim Bilimleri Fakültesi birincisi Ayşe Sinem Mete," Bu fakülteye geldiğim için ve buradan birincilikle mezun olduğum için onur duyuyorum. Emekleriyle beni ben yapan sayın hocalarım Tezcan Özcan Kutlu'ya ve Özgül Birsen'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu başarı asla tek kişilik değildir" sözleriyle duygularını ifade ederken dedesi Aziz Cebeci ise " Cumhuriyetin değerleri ve ilkeleriyle yetiştirdiğim biricik torunumun daima arkasındayım. Bizlerden aldıkları bayrakla bu ülkeyi daha ileri taşıyacağına inanıyorum" şeklinde belirtti.

İkinci olan öğrenci Gamze Satılmış, çabalarının taçlandığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek “Bilmek öğrenmek benim için çok önemliydi, bu yolda çok iyi zaman geçirdim. Hocalarım bana çok destek oldu. Üniversitede çok farklı insanlar tanıdım. Bir kadın olarak bölümümü birinci olarak bitirmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.

İletişim Bilimleri Fakültesi üçüncüsü Yunus Emre Öztaş, "Anadolu Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca burada birçok fırsat elde ettik ve kariyerimizin ilk adımlarını attık. Aynı zamanda bütün hocalarımıza özellikle aileme çok teşekkür etmek istiyorum. En başta da beni ben yapan anneme" diyerek sevincini paylaşırken, anne Ayfer Öztaş oğlu hakkında duygu ve düşüncelerini şu sözlerde aktardı: "Ben dünyanın iletişim çağında olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çocuğum üniversiteyi kazandığında hiç tereddüt etmeden araştırma yaparak çocuğumla konuştuk ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesini uygun bulduk. Yunus Emre'yi ‘her zaman kendi gibi olması' amacıyla teşvik ettim. Kitap okuma alışkanlığı olsun diye elimden gelen her şeyi yaptım."

Sinema ve Televizyon Bölüm birincisi Gülsemin Kaya da mezuniyet heyecanı yaşadığını belirterek "Bölüm birincisi oldum ve bunun için yıllarca çalıştım çabaladım. Beklediğim bir durumdu ama çok mutluyum, bu duyguyu yaşamak ve aileme yaşatmak benim için çok güzeldi. Bütün Anadolu Üniversitesi hocalarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreni öğrencilerin aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.