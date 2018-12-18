İletişim öğrencileri Eskişehir'i sağlıklı yaşama davet ediyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından hayata geçirilecek ‘Obezite İle Mücadele ve Sağlıklı Yaşam' temalı Anka Projesi Eskişehir'de başlıyor.

İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, hazırladıkları Anka Projesiyle Eskişehir halkını sağlıklı yaşama çağırıyor. İletişim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş danışmanlığında hazırlanan projede, sağlıklı yaşam sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekilerek bu alanda çalışmalar yapıldı. Proje yürütücülüğünü yapan öğrencilerden Berkay Akbay, Büsra Nur Özkan, Destina Su Çebi, Bircan Tarhanacı, Janseri Şeker, Merve Takeş ve Ege Yağmur Akkuş, amaçlarının vatandaşları bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamın püf noktalarına dikkat çekerek halka Anka Projesi vasıtasıyla iletişime geçmek olduğunu belirtti. Kişilerin yaşam standartlarını yükselterek sosyal hayatlarında daha özgüvenli bireyler haline geleceklerini ve kilo problemlerine çözüm bulmayı hedefleyen proje ekibi, bu sorunları yaşayan bireylerin kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini de ifade etti.

Ayrıca Büyükşehir Gençlik Merkezi ile ortak çalıştıklarını belirten öğrenciler, uzman diyetisyen ve psikolog eşliğinde devam edecek olan etkinlik planlarının Ocak ayından itibaren gerçekleşecek Sağlıklı Yaşam Atölyesi, doğa yürüyüşleri, dans aktiviteleri, sağlıklı yaşam seminerleri olduğunu söyledi. Mayıs 2019 tarihine kadar aktif bir şekilde sağlıklı yaşam adına rol alacaklarını ifade eden proje grubu, sonrasında ise vatandaşların Büyükşehir Gençlik Merkezinden proje kapsamında destek alabileceklerini belirtti.