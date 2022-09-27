İhlas Haber Ajansı

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İlginç sıfatlar yazılı satılık bisikletler alıcısını bekliyor

Eskişehir’de aynı cadde üzerinde bulunan iki satılık bisiklete verilen sıfatlar ilgi çekti.

Eskişehir'de aynı cadde üzerinde bulunan iki satılık bisiklete verilen sıfatlar ilgi çekti.


Tepebaşı İlçesi cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunana satılık bisikletlere ilginç yazılar asıldı. 20 metre arayla park halindeki bisikletlerin ilkinde ‘satılık nostalji muhtar bisikleti' diğerinde ise ‘satılık nostalji bayan bisikleti' yazıları dikkat çekti. Verilen sıfatlarla daha da akılda kalan bisikletler alıcısını bekliyor. Bazı vatandaşlar, bisikletlerin sadece 'muhtarlara' ya da 'bayanlara' satılık olduğuna yorumladı.

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