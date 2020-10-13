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İlk günün anısına yüzlerce fidan toprakla buluştu

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, okulların yüz yüze öğretime başlaması nedeniyle ilk günün anısına okul bahçelerine fidan dikilmesini mesajı üzerine okullara yüzlerce fidan gönderdi ve toprakla buluşturuldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okulların yüz yüze öğretime başlaması nedeniyle ilk günün anısına okul bahçelerine fidan dikilmesini mesajı üzerine okullara yüzlerce fidan gönderdi ve toprakla buluşturuldu.


Mesajın üzerine hemen harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Afyonkarahisar ilindeki okullardan fidan talep edenlere fidanlarını ulaştırdı. Bazı okullarda fidanlar birlikte dikildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, “Orman yangınları nedeniyle kamuoyunda büyük bir hassasiyet oluştu. Herkes fidan dikmek istiyor. Biz de kurum olarak yetiştirdiğimiz fidanları isteyenlere ulaştırıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın böyle bir girişimi olunca sabah erken saatlerden başlayarak okullara yaklaşık 1200 adet fidan teslim ettik” dedi.


Yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, Eskişehir'deki 65 okula 303, Afyon'daki 116 okula ise 929 fidan verildi.


Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Orman teşkilatına teşekkür ettiler.

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