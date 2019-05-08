İlk iftar sofrası Yörükyayla'da kuruldu

İnönü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarının ilki Yörükyayla Mahallesi'nde yapıldı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayının bereketini İnönülülerle birlikte yaşamak, mahalle sakinleri ile aynı sofrada buluşmak amacıyla geleneksel hale getirilen ve ilçeye bağlı mahallelerde kurulan iftar sofralarının ilki Yörükyayla Mahallesi'nde kuruldu. İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, iftar öncesi mahalle sakinleriyle sohbet ettiler. Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, "Yıllardan beri süregelen iftar sofralarımızda halkımızla buluşarak iftarlarımızın manevi havasını birlikte yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan'ı kutlu olsun, bolluk, bereket versin, birlik beraberliğimizi güçlendirsin" diye konuştu.

Yörükyayla Mahallesinde yapılan iftar programı köy kahvesinde sohbet edilmesi ve akabinde teravih namazının kılınması ile son buldu.