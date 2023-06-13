İlk kez geldiği şehrin sokaklarını gezerken sulu boya ile resmediyor

Eskişehir'de üniversite kazanan 19 yaşındaki Cengiz Ferhat Alioğlu, tanımak için sokaklarını gezdiği şehirde sulu boya tekniğiyle manzara resimleri çiziyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan 19 yaşındaki Cengiz Ferhat Alioğlu, kenti gezerken, beğendiği yerlerin resimlerini çizmeyi ihmal etmiyor. Yanında taşıdığı ekipmanlarla sulu boya tekniği kullanarak manzara resimleri çizen Alioğlu, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Alioğlu, Eskişehir'e kısa bir süre önce geldiğini belirtirken, şehri gezdiğini, gezerken de manzara resimleri çizdiğini söyledi. Eskişehir'de gezilecek çok fazla yer olduğunu belirten Alioğlu, “Belki yaz sonunda, üniversitenin girişinde bir sergi açabilirim” dedi.

“Beni yaz boyunca her gün sokaklarda resim yaparken görebilirsiniz”

Sulu boya resmi yapmayı çok sevdiğini belirten Cengiz Ferhat Alioğlu, sokaklarda manzara resmi çizmeye Amerikalı bir ressama özenerek başladığını söyledi. Yaz boyunca Eskişehir sokaklarını gezerek resim çizmeye devam edeceğini dile getiren Alioğlu, “ Amerika'da James Giorni diye bir ressam var, ondan özendim. Kendisi birçok şirkette çalışmış bir ressam ve ben onu çok seviyorum. Onun da resim yapmak için bir düzeneği var, biraz ondan kopya çektim ve onun düzeneğinden yaptım. Babam da sağ olsun çok yardımcı oldu. Beni yaz boyunca her gün sokaklarda resim yaparken görebilirsiniz. Yaz sonunda okulda, üniversitenin girişinde ufak bir sergi yapabilirim. İsteğe göre satışa da çıkabilir ama şimdilik sadece çiziyorum. Eskişehir'in genelini çizeceğim, masal şatosu varmış henüz orayı görmedim, orayı da çizmek istiyorum. Zaten her yeri çizmeyi planlıyorum, buralar güzel yerler ve gezmesi daha kolay diye merkezi yerlerden başladım. Bildiğim yerlerde yaptığım resimlerle pratik yaparım diye düşünüyorum” dedi.