İlk şarj istasyonu kullanıma açıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde kente kazandırılacak elektrikli otomobil şarj istasyonlarının ilki hizmet vermeye başladı.

Tepebaşı Belediyesi ile Zorlu Enerji arasında yapılan protokol kapsamında kent geneline kurulacak elektrikli otomobil şarj istasyonlarının ilki hizmet vermeye başladı. Kurulumu tamamlanan istasyon, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan Tepebaşı Belediyesi otoparkında kullanıma açıldı. Her biri 22 kW gücünde 2 adet sokete sahip olan şarj istasyonu, Türkiye'deki tüm yüzde 100 elektrikli otomobillere uygun şekilde tasarlandı. Kullanıcılar internetten abonelik başvurularını yaparak adreslerine gönderilecek ZES üyelik kartlarıyla elektrik şarj işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Elektrikli araç sahipleri, www.zes.net web sitesinden veya ZES mobil uygulamasından sisteme üye olabilirken, aynı zamanda ZES istasyonları hakkında bilgi alabiliyorlar.

2018 yılının Mayıs ayında yapılan protokol ile Tepebaşı Belediyesi tarafından belirlenen noktalarda şarj istasyonlarının kurulması kararlaştırılmıştı. Zorlu Enerji; İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere otoyollar ve şehirlerarası yollara elektrik şarj istasyonları kurmaya devam ederken Tepebaşı Belediyesi ile gerçekleştirilen işbirliği ile Türkiye'de bir ilke imza atılmış oldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın temasları ile Eskişehir kent merkezinde ücretsiz olarak elektrikli otomobil şarj istasyonu kurma kararı alan şirket, farklı noktalarda da kurulum gerçekleştirerek istasyon sayısını artıracak.