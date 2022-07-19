İlk “Sarka” Başkan Yüzügüllü'ye

Sivrihisar'ın değerlerinden birisi olan ve geçmişten geleceğe taşımak adına açılan Coğrefi İşaretli Sarka kursunda eğitim gören öğrenciler ilk ürünlerini tamamlayarak Başkan Hamid Yüzügüllü'ye hediye ettiler.

Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde 10 farklı branşta eğitimler devam ediyor. Sivrihisarlı bayanların usta öğreticiler tarafından gördükleri eğitimlerde hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından Sivrihisar'ın değerleri olan ve unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne taşıyarak gelecek nesillere aktarabilmek adına açmış olduğu ve Coğrafi İşaret Tescilli Sarka Kursu'nda eğitimler devam ederken, Sivrihisarlı bayanların ürettikleri Sarkalar beğeni topladı. İlk ürünü Başkan Hamid Yüzügüllü'ye hediye eden Sarka kursu öğrencileri, kendilerine bu imkanı tanıyan ve desteklerini esirgemeyen Başkan Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür etti. Başkan Hamid Yüzügüllü “Sarka Sivrihisar'ımızın çok önemli değerlerinden bir tanesi. Bizlerde unutulmaya yüz tutan değerlerimizi gençlerimize ve gelecek nesillere aktarmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerde bizimle birlikte olarak değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Emekleriniz için başta hocamıza ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.