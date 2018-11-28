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İlk Türk otomobili Devrim, ESOGÜ'deki paneldetTartışıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM), ESOGÜ Tarih ve Gençlik Kulübü ve TÜLOMSAŞ A.

Ş. ortaklığında “Devrim Arabaları” konulu bir panel düzenlendi.


ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Es TV Spor Müdürü Osman Cemoğlu, panelde katılımcıların Devrim otomobilinin öyküsünü çok değerli, yetkin ve bu konuda büyük araştırmalar yapmış isimlerden dinleyeceğini söyledi. Devrim otomobilinin Cumhuriyet'in çok büyük bir kazanımı ve parlayan bir mücevheri olduğunu belirten Osman Cemoğlu, 15 Mayıs 1919'da İzmir'de işgalci Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in ilk kurşunu ne ise Devrim otomobilinin üretiminin de sanayimiz için o olduğunu kaydetti.


Panelin konuşmacılarından “Yarım Kalan Devrim Rüyası” kitabının yazarı Prof. Dr. Muhittin Şimşek “Devrim Arabaları” başlıklı sunumunda Devrim'in yapılış hikayesini anlatırken, gençlerden dünya ile entegre olabilen bir bilgi birikimine sahip olmalarını istedi. Diğer konuşmacı ESOGÜ ATAM Müdürü ve Devrim Arabaları Müzesi Tasarımcısı Dr. Öğr Üyesi Cezmi Karasu “Çatı: Devrim Arabaları Müzesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Panel TÜLOMSAŞ A.Ş. Genel Müdürü Hayri Avcı'nın değerlendirme konuşması ile sona erdi.

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