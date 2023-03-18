İlkbaharın müjdecileri Eskişehir'de

Leylekler yaz mevsimi öncesinde sürüler halinde sıcak bölgelere göç etmeye başladı. İlkbaharın müjdecisi olarak da bilinen leylekler Eskişehir kırsalında mola verdikleri esnada objektiflere yansıdı. Şehre gelen leylekler Yaban Hayatı Uzmanı ve Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay tarafından gözlemlenerek fotoğraflandı.

“5 bin leylek geldi”

Yaklaşık 5 bin leyleğin Eskişehir'e giriş yaptığını söyleyen Özay, “Akşam saatlerinde şehre gelen leylekler ekin tarlalarında ve sulak alanlarda mola vererek hem dinlendiler hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Önümüzdeki yağışlı günlerde göçleri biraz zorlaşacak olsa da bu onlara şuan için engel olmayacak. Bu leyleklerden bir kısmı Eskişehir'de kalacak bir kısmı ise kuzeye ve batıya doğru yollarına devam edecekler” ifadelerini kullandı.