İlkokul öğrencileri sanata farklı bir pencere açtı

Adana, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir'den ilkokulların yer aldığı Window Opening to Art (Sanata Açılan Pencere) isimli eTwinning projesi çerçevesinde öğrenciler tarafından üretilen sanat eserleri sergilenmeye başlandı. Eskişehir'den Reşat Benli İlkokulu 3-F Sınıfı öğretmeni Sümeyra Gülmüş konu ile ilgili olarak detaylı bilgiler verdi. Gülmüş "Çocuklar için kendini ifade etme biçimlerinden biri de çizimdir. Beyaz bir kağıt, boyalar, çocuğun beyninin sağ ve sol kısımlarını çalıştırdığı gibi, sıkıntılarını ortaya koymasını, hayal gücünü geliştirmesini, daha mutlu ve özgüvenli bir birey olmasını kolaylaştırır. Çocuğun konsantrasyonunu güçlendirir ve böylece öğrencinin diğer derslerdeki başarısına olumlu katkı sağlar” dedi.

“7 aylık emekleri ile ortaya çıkan sanat eserlerini sergilemeye başladık”

Window Opening to Art projesi hakkında bilgiler vermeye devam eden Sümeyra Gülmüş, şunları söyledi;

“Belli başlı ressamları tanıdığımız ve çalışmalarından bahsettiğimiz Window Opening to Art (Sanata Açılan Pencere) isimli eTwinning projemiz kasım ayında başladı ve güzel bir final sergisi ile sona eriyor. Romanya ve İtalya yabancı ortaklı kuruculuğunu Adana ili Şehir Mehmet Volkan İlkokulu öğretmenlerinden Hüsniye Genç öğretmenimizin yaptığı projemizde sanat eserleri öğrenciler tarafından yeniden yorumlanmış ve farklı bakış açıları ile sunuldu. İzmir, Ankara, Bursa illerimizden de okullarımızın katılımı ile projemize biz de Eskişehir Reşat Benli İlkokulu 3-F sınıfı öğrencileri olarak katkı sunduk. Öğrencilerim ve ben böyle sanatla dopdolu olan bir projede olmaktan çok keyif aldık ve mutlu olduk. Öğrencilerimizin yaklaşık 7 aylık çabaları sonucu ortaya çıkan ürünleri okulumuzda tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin beğenisine sunulduğu harika bir sergi ile taçlanmıştır."

Serginin açılışını Reşat Benli İlkokulu Müdürü Süha Girmen ve 3-F Sınıfı Sınıf Öğretmeni Sümeyra Gülmüş öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Öğrencilerin 7 aylık çalışmaları ile ortaya çıkardıkları sanat eserleri, okulun giriş katında bulunan sergi salonunda vatandaşlara sunulacak.