İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlkokul öğrencilerine Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri

Eskişehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, bu yıl düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri vermeye başladı.


Bu yıl içerisinde Eskişehir Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri Protokolü'nün de kapsamında olan Adalet İlkokulu'nda, “Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi” programı düzenlendi.


Eğitim programında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile TEMA Vakfı tarafından Sıfır Atık ve Atık Bilinci konulu sunum yapıldı. Etkinliğin devamında ise öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, Sıfır Atık Projesi'nin hedeflerinin neler olduğu, atık yönetiminde karşılaşılabilecek sorunların da anlatıldığı eğitim programı sonunda, katılan öğrencilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “Çevreci Çocuk Dergisi” hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.