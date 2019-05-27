İlkokul öğrencilerine Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri

Bu yıl içerisinde Eskişehir Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri Protokolü'nün de kapsamında olan Adalet İlkokulu'nda, “Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi” programı düzenlendi.

Eğitim programında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile TEMA Vakfı tarafından Sıfır Atık ve Atık Bilinci konulu sunum yapıldı. Etkinliğin devamında ise öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, Sıfır Atık Projesi'nin hedeflerinin neler olduğu, atık yönetiminde karşılaşılabilecek sorunların da anlatıldığı eğitim programı sonunda, katılan öğrencilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “Çevreci Çocuk Dergisi” hediye edildi.