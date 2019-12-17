İlkokul öğrencilerine “Sulama Eğitimi”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu “STEM Projesi” kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik Sulama Eğitimi düzenlendi.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdür Dr. Emine Sever, STEM'in, fen, teknoloji, mühendislik, matematik eğitimi, teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan ve dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliği taşıdığını anlattı. Sever, “STEM eğitim yaklaşımıyla çocuklara üretim, buluş yapma bilgi ve beceriler kazandırılması ve çocuklarımızın ilerde iş hayatına atıldıklarında öğrenip geliştirdikleri beceriler sayesinde iş hayatına kolayca uyum sağlayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve vizyonlarına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Eğitimde, Tepebaşı ilçesinde bulunan Milli İrade İlkokulu ile Ülkü İlkokulu 4.sınıf öğrencilerine İl Müdürlüğümüz' de görevli konu uzmanları ziraat mühendisleri Aleaddin Çetin, Adem Anasız ve Cavide Anasız tarafından “Suyun Önemi, Modern Sulama Teknikleri ve Damla Sulama Sistemi” konularında sunum yapıldı.

Sunumun arıdan öğrencilerin okulda yapmış oldukları Damla Sulama Projelerinin incelenmesi ve teknik konularda sorulan soruların cevaplanmasıyla eğitim sona erdi.