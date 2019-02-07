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İlmek ilmek işlenen eserler sergiye dönüştü

Eskişehir’de, yaşları 25 ile 80 arasında değişen kadınların yer aldığı "örSEMAşkla" isimli atölyenin el örgüsü sergisi Atila Özer Karikatürlü Ev’de açıldı.

Eskişehir'de, yaşları 25 ile 80 arasında değişen kadınların yer aldığı "örSEMAşkla" isimli atölyenin el örgüsü sergisi Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı.


Eskişehir'de kursiyer kadınların dönem boyunca yaptıkları el emekleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Düzenlenen sergi açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü ile çok sayıda davetli katıldı.


Kursiyerlerin el emeklerinin bir kısmının sergilendiği sergide örsSEMAşkla Örgü Evi'nin sahibi ve eğitmeni Sema Doyran "Bu dönemki kursiyerlerimizin hepsi kadındı. 25 ile 80 yaş aralığında her yaştan kursiyerimiz vardı. Haftanın her günü çalıştık. Bu sergi bu çalışmaların bir ürünü. Kadınların sosyalleştiği bir kulübüz. Örgünün etrafında toplanan kadınlar topluluğuyuz. Birlikte sadece örgü örmüyoruz. Sinemaya, tiyatroya, geziye gidiyoruz. Her zaman söylüyoruz kadın üretirse vardır. Kadın üretmediği zaman yok olup gidiyor. O yüzden tüm kadınları bizimle birlikte üretmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Açılan serginin 10 Şubat tarihine kadar açık olacağı belirtildi.

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